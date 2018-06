Restringimenti di carreggiata dovuti alla presenza di cantieri in via Laurentina,via Luisa di Savoia, via Statilia e via Antonio Pacinotti. Chiuso al traffico fino al 10 giugno un tratto della carreggiata interne di via Prenestina per consentire la celebrazione della "Festa di Quartiere". Torna a seguire il suo regolare percorso la linee 663 in via di Santa Severina, mentre prosegue la deviazione della 088 in via del Fosso di Bravetta. Disagi alla circolazione in via Baldo Degli Ubaldi nel pomeriggio per una manifestazione. Più nel dettaglio

In auto

Via Antonio Pacinotti, fra via Alfredo Nobel e via Giovanni Volpato, restringimento di carreggiata causa lavori fino a stanotte.

Carreggiata interna via Prenestina, fra via Bartolomeo d'Alviano e via Fanfulla da Lodi, divieto di transito fino al 10 giugno per la Festa Patronale di San Leone I denominata "Festa di Quartiere".

Via Statilia, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 22 giugno.

Via Luisa di Savoia, traffico rallentato causa restringimento di carreggiata in direzione lungotevere per lavori Acea.

Via Laurentina, fra viale dell'Umanesimo e via Celine, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 28 settembre nella fascia oraria 09:00 – 13:00.

Autobus e mezzi pubblici

Prosegue la chiusura di via del Fosso di Bravetta a causa della presenza di una voragine. La linea 088 è deviata: in direzione del capolinea di via Ildebrando Della Giovanna transita in via della Pisana; verso la Gianicolense percorre via Silvestri.

è deviata: in direzione del capolinea di via Ildebrando Della Giovanna transita in via della Pisana; verso la Gianicolense percorre via Silvestri. Riaperta al traffico via di Santa Severina, tra via Taurianova e largo Cirò, dove negli ultimi giorni di maggio si era verificato il cedimento di un tombino. Con il ripristino della viabilità, è tornato alla normalità il percorso della linea 663.

