Divieto di transito in via dei Monti di Pietralata a causa di allagamento e in via di Brava per una voragine. Restringimenti di carreggiata per lavori in via della Stazione di San Pietro, piazza Francesco Borgoncini Duca e in via dei Monti di Pietralata. Deviata la linea autobus 409 per dissesto del manto stradale in via dell'Acqua Bullicante. Possibili disagi alla circolazione durante l'arco della giornata in piazza Oderico da Pordenone, via Portuense e in piazza Vittorio Emanuele II. Più nel dettaglio

In auto

Via della Stazione di San Pietro, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 30 aprile nella fascia oraria 08:00-13:00.

Via dei Monti di Pietralata, prossimità via Giuseppe Caraci, strada chiusa al traffico causa allagamento in direzione Stazione Tiburtina.

Via di Portonaccio, fra via Umberto Partini e largo Domenico de Dominicis, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 27 aprile.

Via di Brava, fra via della Maglianella e via del Pescaccio, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni.

Piazza Francesco Borgoncini Duca, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 30 aprile nella fascia oraria 08:00-13:00.

Autobus e mezzi pubblici

Dissesto del manto stradale in via dell’Acqua Bullicante, all'altezza dell'ospedale Vannini; il tratto di strada è interdetto ai mezzi pesanti. La linea autobus 409 in direzione Tiburtina, da via di Tor Pignattara devia lungo via Casilina, via Prenestina e largo Preneste; in direzione Arco di Travertino da via di Portonaccio su via Prenestina, via l'Aquila, piazza del Pigneto, via Casilina e via Tor Pignattara.

Manifestazioni ed eventi