Chiuso al traffico per dissesto del manto stradale il tratto di via del Risaro compreso fra via Colombo e via Fiscaglia. Restringimento di carreggiata sul Grande Raccordo Anulare, fra lo svincolo di Ciampino e quello di Montespaccato, per lavori. Istituito in via Aurelia Antica, fra via di Villa Betania e via di San Pancrazio, il senso unico per operazioni di manutenzione rese necessarie a seguto del distacco di alcuni elementi di muratura dall'Acquedotto Traiano. Restano deviate in via Alghero le linee autobus 16 e 412. Più nel dettaglio

In auto.

Via del Risaro, fra via Cristoforo Colombo e via Massa Fiscaglia, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata e corsia d'emergenza chiusa causa lavori di manutenzione fra svincolo di Ciampino e svincolo 1a: Montespaccato in entrambe le direzioni fino al 5 febbraio nella fascia oraria 07:00-21:00.

Via Savona, fra via Voghera e via la Spezia, nuova disciplina di traffico causa voragine dal 1 gennaio in prossimità del civico 19.

Via Aurelia Antica, fra via di Villa Betania e via di San Pancrazio, senso unico di marcia causa lavori di manutenzione a seguito del distacco di alcuni elementi di muratura dalla parte superiore dell'Acquedotto Traiano.

Autobus e mezzi pubblici.