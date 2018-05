Lavori in via Nemorense, via Aurelia e via di Porta Pertusa. Chiusi al traffico tratti di via Cristoforo Buondelmonti, via Andrea da Garessio e via Fratelli Bonnet. In zona Monteverde ed in via Appia Nuova previste deviazioni per diverse linee autobus in seguito a dissesti del manto stradale. Disagi alla circolazione a partire da stamattina per manifestazioni ed eventi religiosi in via di Boccea, piazza San Gaspare del Bufalo, via Rocca di Papa ed al Lido di Ostia in via della Martinica. Più nel dettaglio

In auto

Via Fratelli Bonnet, fra via Giacinto Carini e viale delle Mura Gianicolensi, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni.

Via Nemorense, fra via Anapo e piazza Verbano, senso unico di marcia in direzione di piazza Verbano fino al 18 giugno per lavori da parte di Italgas.

Via Andrea da Garessio, fra via Giuseppe da Galliate e viale dei Romagnoli, strada chiusa al traffico causa lavori di potatura

Via Aurelia – via di Porta Pertusa, restringimento di carreggiata causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione via Leone IV.

Via Cristoforo Buondelmonti, fra via Adriano Balbi e piazza Niccolò Copernico, strada chiusa al traffico causa voragine.

Autobus e mezzi pubblici

Monteverde, le linee 44-75 e n19 sono deviate per dissesto del manto stradale in via Fratelli Bonnet; i bus percorrono viale delle Mure Gianicolensi, piazzale Aurelio e via Giacinto Carini.

Causa strada chiusa per cedimento tombino, la linea autobus 663 non effettua capolinea a Cirò ed effettua inversione di marcia in direzione di via Appia Nuova complanare.

Manifestazioni ed eventi