Lavori sul Grande Raccordo Anulare e restringimento di carreggiata fra gli svincoli di via Ardeatina e via Tiburtina. Chiuso al traffico un tratto di via del Mandrione. Riprendono i regolari percorsi le linee autobus 04-011-C4 e C13 in viale dei Romagnoli e la 673 alla Garbatella. Per operazioni sulla rete del gas, fino al 10 maggio potranno verificarsi rallentamenti in via di Valle Muricana per il bus 035. Manifestazioni durante la mattinata, con conseguenti disagi alla circolazione, in largo Bernardino da Feltre e piazza di Montecitorio. Più nel dettaglio

In auto

Via del Mandrione, fra sottopasso Ponte Ferroviario di via degli Angeli ed il civico 181, divieto di transito causa lavori.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 24: Via Ardeatina e svincolo 13: SS5 Via Tiburtina in entrambe le direzioni fino al 18 maggio nella fascia oraria 07:00-21:00.

GRA, traffico intenso fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Autobus e mezzi pubblici

Garbatella, terminati i lavori in via Badoero altezza via Pullino. La linea autobus 673 riprende il normale itinerario.

In via di Valle Muricana sono iniziati lavori sulla rete del gas, tra via Castenedolo e via Sulbiate. Sino al 10 maggio si potranno verificare rallentamenti per il servizio della linea 035.

Sono terminati i lavori in viale dei Romagnoli, tra via del Collettore Primario e via dei Fiorelli. Sono tornati a viaggiare regolarmente i bus della linee 04-011-C4 e C13, mentre resta ancora deviata la n3.

Manifestazioni ed eventi