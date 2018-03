Incidente questa mattina in via Anastasio II, all'altezza di piazza Pio XI. Lavori in via Baldo degli Ubaldi, via di Casal Bertone e piazza de Dominicis. Divieto di transito in tratti di via di Tor Fiorenza, via Tommaso de Celano, via Romeo Rodriguez Pereira e al Lido di Ostia in via Costanzo Casana. Deviate a Caracalla le linee autobus 671-714-717 e 792, mentre a La Rustica sono stati ripristinati i percorsi dei bus 447 e N12. Previsti disagi alla circolazione fino alle 14:00 in via della Lungara per un evento religioso. Più nel dettaglio

In auto

Via Romeo Rodriguez Pereira, fra largo Giorgio Maccagno e via Appiano, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni.

Piazza de Dominicis e via di Casal Bertone, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 14 aprile.

Via Tommaso da Celano, fra via Latina e via Ferdinando Gregorovius, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale fino al 10 aprile.

Via Baldo Degli Ubaldi, fra via Anastasio II e viale di Valle Aurelia, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione piazza Irnerio fino al 30 marzo nella fascia oraria 09:30-17:00.

Lido di Ostia-via Costanzo Casana, fra via Antonio Zotti e via Aristide Carabelli, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Anastasio II, altezza piazza Pio XI, possibili rallentamenti causa incidente.

Via di Tor Fiorenza, fra via Monte delle Gioie e piazza Vescovio, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

A La Rustica sono terminati i lavori a via Dameta, all'altezza dell'incrocio con via Naide. Dopo la linea 447, sono state quindi ripristinate le corse prolungate della linea bus N12.

Caracalla, per lavori deviate 4 linee: 671-714-717 e 792. Temporaneamente soppressa la fermata 70672, che si trova sulla corsia laterale, alcuni metri prima di piazzale Numa Pompilio.

Manifestazioni ed eventi