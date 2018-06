Divieto di transito in un tratto di via Maffeo Vegio per operazioni sulle condutture d'acqua. Lavori anche in via Gregorio VII, via Livio Salinatore ed in corso d'Italia. Deviata al Torrino la linea autobus 778 per la presenza di un albero pericolante in via Leonardo Umile. Possibili disagi alla circolazione in giornata per manifestazioni ed appuntamenti religiosi in piazza San Pietro, piazza della Madonna di Loreto ed in diverse strade circondanti la Basilica di San Paolo Fuori Le Mura. Più nel dettaglio

In auto

Corso d'Italia, fra via di San Teresa e via Po, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione viale del Muro Torto fino al 4 luglio.

Via Livio Salinatore, all'intersezione con via Messala Corvino, possibili difficoltà di circolazione fino al 29 ottobre per lavori di pedonalizzazione di via Flavio Stilicone.

Via Maffeo Vegio, prossimità via delle Benedettine, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Gregorio VII, prossimità largo Cardinal Clemente Micara, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 6 luglio.

Autobus e mezzi pubblici

Al Torrino per la presenza di un albero pericolante è chiusa al traffico via Leonardo Umile. I bus della linea 778 diretti al capolinea di via Canton percorrono via Beata Vergine del Carmelo.

Manifestazioni ed eventi