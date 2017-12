Diversi incidenti questa mattina nella Capitale: in via Ardeatina, via dei Gracchi, via della Magliana e sulla via del Mare. Chiusi al traffico tratti di viale Vasco da Gama per lavori e di via Santa Maria di Galeria per la presenza di fango sulla carreggiata. Disagi in via di Selva candida a causa del dissesto del manto stradale. Deviate dalle 23:00 le linee autobus 780, 31 e coll. M20 per consentire la pulizia del viadotto della Magliana. Per permettere i collaudi della metro C sulla tratta San Giovanni-Lodi, fino al 2 gennaio l'orario dei treni subirà delle modifiche. Più nel dettaglio

In auto.

Viale Vasco de Gama, fra via Tagaste e il civico 140, strada chiusa al traffico causa lavori.

Via Ardeatina, altezza via Andrea Millevoi, possibili rallentamenti causa incidente.

Chiusura in atto di via Santa Maria di Galeria, tra l'intersezione con la via Braccianese e quella con via di Boccea, per la presenza di fango sulla carreggiata di via di Santa Maria di Galeria.

Via del Mare, prossimità stazione Tor di Valle, possibili difficoltà di circolazione causa incidente in direzione Ostia.

Via dei Gracchi, altezza Via Fabio Massimo, rallentamenti causa incidente.

Via di Selva Candida, altezza civico 182, possibili difficoltà di circolazione causa dissesto del manto stradale.

Incidente su via della Magliana, altezza via Miglioli.

Autobus e mezzi pubblici.