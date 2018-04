Forti rallentamenti sulle metro B-B1 per un inconveniente tecnico alle stazioni Circo Massimo e Colosseo; istituiti bus sostitutivi tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio. Divieto di transito in via Collegiove, viale Manlio Gelsomino, via Ignazio Danti, via Foligno ed in tratti di viale Tiziano e di via Santa Maria Ausiliatrice. Deviate in via Nemorense per operazioni sulla rete del gas le linee autobus 63-82 e 92, mentre torna a circolare regolarmente la 702 in via di Porta Medaglia. Possibili disagi al traffico veicolare nel pomeriggio in via Molise per una manifestazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Più nel dettaglio

In auto

Viale Tiziano, fra il civico 1 e via Girolamo da Carpi, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione piazza Apollodoro.

Via Santa Maria Ausiliatrice, fra via Muzio Scevola e piazza di San Maria Ausiliatrice, tratto chiuso causa intervento dei vigili del fuoco per caduta cornicioni.

Via Ettore Fieramosca, fra viadotto Ferroviario e vicolo di Vigna Bertone, restringimento di carreggiata causa lavori dalle fino al 28 maggio.

Via Collegiove, tratto chiuso causa lavori sulle condutture d'acqua.

Viale Manlio Gelsomini, divieto di transito causa lavori di potatura dalle 07:00 di oggi fino alle 17:00 di domani.

Via Ignazio Danti, strada chiusa al traffico causa lavori di manutenzione.

Via Foligno, intero tratto, divieto di transito causa lavori in entrambe le direzioni fino al 15 maggio.

Autobus e mezzi pubblici

Partiti i lavori sulla rete del gas di via Nemorense, nel tratto da piazza Verbano a via Panaro. Le linee di bus 63-82 e 92 da piazza Verbano deviano su via Topino, via Piediluco, via Bisagno, piazza Istria, via Panaro e quindi tornano su via Nemorense.

Conclusi gli interventi per ripristinare il normale stato del manto stradale, è stata riaperta al traffico via di Porta Medaglia ed è tornata a transitare anche la 702.

Metro B-B1, servizio fortemente rallentato per un inconveniente tecnico presso le stazioni Colosseo e Circo Massimo. Bus sostitutivi nella tratta Basilica San Paolo- Castro Pretorio.

Manifestazioni ed eventi