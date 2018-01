Incidenti alle prime ore del mattino in via Albenga e viale della Serenissima. Traffico e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Divieto di transito in un tratto di via Simone Mosca per il cedimento delle lastre di ferro poste a protezione di lavori di scavo, restringimento di carreggiata in via Antonio Pacinotti. Deviate le linee autobus 46 in direzione Monte Mario e 49 per San Filippo Neri. Eventi speciali a partire dal pomeriggio su viale di San Paolo e piazza Cavour. Più nel dettaglio

In auto.

Via Simone Mosca, fra via Pietro Maffi e il civico 119, strada chiusa al traffico per cedimento di lastre di ferro a protezione di lavori di scavo.

Via Antonio Pacinotti, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 30 gennaio.

Via Albenga, altezza via Acqui, possibili rallentamenti causa incidente.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 16: Via Prenestina e svincolo 15: la Rustica in direzione Esterna.

Viale della Serenissima, prossimità via Pisino, possibili rallentamenti causa incidente.

Via Palombarese, fra via di Marco Simone e via Nomentana, traffico in direzione Centro.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori in via Simone Mosca, la linea autobus 46 diretta a Monte Mario e la 49 diretta a San Filippo Neri, deviano da via Maffi su via Tommaso Zigliara, via Marconi, via della Pineta Sacchetti, Trionfale, via Chiarugi, Santa Maria della Pietà.

Manifestazioni ed eventi.