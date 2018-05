Incidente questa mattina in via Laurentina. Chiusi al traffico tratti di via Ottavio Ragni per voragine e di via Ignazio Scimonelli per allagamento. Restringimenti di carreggiata per lavori di manutenzione in via di Portonaccio ed in via Santa Severina per rifacimento del manto stradale. Previsti rallentamenti in via Torrenova per le linee autobus 053 e 056 a causa di un cantiere aperto. Manifestazioni durante l'arco della giornata in piazza del Campidoglio e piazza di Montecitorio. Più nel dettaglio

In auto

Incidente in via Laurentina, fra via Melito Irpino e via della Mandriola.

Via di Portonaccio, fra largo Domenico de Dominicis e largo Giovanni Pittaluga, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione in direzione via Prenestina fino al 8 giugno. Possibili rallentamenti nelle ore di maggiore traffico.

Via Ottavio Ragni, fra via Luigi Sagramoroso e il civico 15, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via Santa Severina, fra piazza Mileto e largo Cirò, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 26 maggio.

Via Ignazio Scimonelli, fra via Ulderico Mazzolani e via Emilio Brusa, strada chiusa al traffico causa allagamento.

Autobus e mezzi pubblici

Per lavori in corso in via Torrenova, le linee autobus 053 e 056 potrebbero rallentare sul percorso.

Dissesto del manto stradale e chiusura su via del Fosso di Bravetta, altezza via del Casale Ninfeo, direzione via di Bravetta. La linea autobus 088, in entrambe le direzioni, è deviata su via della Pisana.

Manifestazioni ed eventi