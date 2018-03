Traffico e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Chiuso al traffico per lavori un tratto di via del Mandrione, restringimento di carreggiata per operazioni di manutenzione in via del Teatro di Marcello. Proclamato per oggi lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico; servizio regolare solo nelle fasce garantite, fino cioè alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Servizio di terra fortemente ridotto, chiusa la linea A e la linea C della metropolitana, servizio fortemente ridotto sulla linea B e la B1. Chiuse anche le ferrovie urbana Roma-Lido e Termini-Centocelle. Manifestazioni con conseguenti difficoltà di circolazione in mattinata in via Ardeatina e in via Portuense. Più nel dettaglio

In auto

Via del Mandrione, fra sottopasso ferroviario via degli Angeli e il civico 113 strada, chiusa al traffico causa lavori fino al 30 aprile.

Via del Teatro di Marcello, fra vico Jugario e via Montanara, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione in direzione piazza Venezia.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Cassia, fra via Braccianense e via Trionfale, traffico in direzione Centro.

Via Appia Nuova, fra Grande Raccordo Anulare e via delle Capannelle, code verso Roma.

Autobus e mezzi pubblici

Oggi sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Manifestazioni ed eventi