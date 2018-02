Incidenti questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Pisana-Appia, e su viale dei Quattro Venti. Chiusi al traffico tratti di via Flaminia e via Fausto Pesci. Restringimenti di carreggiata per cantieri aperti sul lungotevere degli Inventori e in diverse strade del quartiere Trionfale. Riattivata la fermata degli autobus "70282" di via del Tritone. Cortei e manifestazioni durante l'arco della giornata in largo Augusto Corelli, piazza Cavour, piazzale di Porta Pia e in zona Montesacro. Più nel dettaglio

In auto.

Lungotevere degli Inventori, fra il civico 124 e piazza Antonio Meucci, restringimento di carreggiata causa lavori da parte di Italgas e possibili difficoltà di circolazione fino alla mezzanotte del 23.

Via Flaminia, fra via Flaminia Nuova e via di Valle Vescovo, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Fausto Pesci, intersezione con via degli Angeli, divieto di transito causa lavori su cavi interrati fino al 4 aprile.

Grande Raccordo Anulare, incidente allo svincolo 32: Via della Pisana in direzione svincolo 23: SS7 Via Appia.

Quartiere Trionfale-via della Balduina, via Giancarlo Bitossi, via Luigi Biasucci-restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 23 marzo.

Viale dei Quattro Venti, prossimità via Raffaello Giovagnoli, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.

Possibili rallentamenti, deviazioni o soppressioni di fermate nel pomeriggio a Montesacro per le linee autobus 38-63-69-80-86-90-93-336-337-338-341 e 351.

Riattivata la fermata bus "70282" di via del Tritone delle linee 52-53-62-63-71-83-85-160 e 492.

Manifestazioni ed eventi.