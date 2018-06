Incidente questa mattina in via Braccianense. Cantieri aperti in via delle Conce per dissesto del manto stradale, sottovia ferroviario in via Giovanni Volpato per consolidamento e ripristino della strada, ed in via Nomentana per interventi sul gasdotto. Deviate la linee autobus 309-450 in via Mozart per consentire le operazioni di pedonalizzazione e la 437 in via Guglielmo Sansoni per allagamento. Chiusa al traffico fino a domani alle 08:00 via Garibaldi, nel tratto compreso fra via Giacomo Medici e la passeggiata del Gianicolo, per lo svolgimento dell'evento dedicato al video mapping. Più nel dettaglio

In auto

Via Nomentana, fra via dei Campi Flegrei e via Val Chisone, restringimento di carreggiata causa lavori sul gasdotto fino al 2 luglio.

Via delle Conce, fra piazza Vittorio Bottego e via del Porto Fluviale, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Sottovia Ferroviario, fornice centrale via Giovanni Volpato, senso unico di marcia in direzione via Ettore Rolli fino al 11 luglio per lavori di consolidamento e ripristino del sottovia.

Via Braccianense, intersezione con via Antonio Petito, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Per allagamento in via Guglielmo Sansoni, la linea autobus 437 giunta in via di Tor Cervara prosegue per via Collatina e via Morandi.

Oggi dalle ore 10:00 alle 23:00, per consentire la pedonalizzazione di via Mozart nel tratto compreso tra via Sibelius e via Schubert, verranno deviate le linee 309-450: entrambe, nella sola direzione Santa Maria del Soccorso/Monti Tiburtini Pertini, da via della Vanga percorrono via del Badile.

Manifestazioni ed eventi