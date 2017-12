Traffico e code questa mattina sia in città che sul grande Raccordo Anulare. Si segnala un incidente in via Silvestri. Ripristinato il percorso della linea 990 in via Appiano, mentre subiranno deviazioni gli autobus 05-014 e 015 a seguito della chiusura di viale Vasco da Gama e lo 017 per operazioni di ripristino del manto stradale in via Verbena. Previsti disagi alla circolazione in via dell'Archeologia, via Molise, via Capitan Bavastro e piazza Santi Apostoli per una serie di manifestazioni e cortei che interesseranno queste zone durante la giornata. Più nel dettaglio

In auto.

Via del Mare e via Ostiense, altezza Acilia, traffico in direzione Centro.

Via Silvestri, altezza via del Forte Bravetta, incidente in direzione del viale dei Colli Portuensi.

Code su via Appia Nuova, fra via dei Laghi e Grande Raccordo Anulare verso il Centro.

Tangenziale Est, traffico rallentato fra uscita San Lorenzo-largo Settimio Passamonti-Verano e viale Castrense/via Nola-inizio Tangenziale in direzione San Giovanni.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 18: SS6 Via Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Autobus e mezzi pubblici.

Operazioni di ripristino del manto stradale in via Verbena con conseguente deviazione della linea 017. I bus percorreranno via dei Romagnoli, via delle Case Basse e via della Maggiorana.

A causa della chiusura di viale Vasco da Gama su disposizione della Polizia di Roma Capitale, le linee autobus 05-014-015 sono deviate su percorsi alternativi.

Lavori terminati in via Appiano, ripristinato il percorso della 990.

Manifestazioni ed eventi.