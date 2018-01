Chiusi al traffico tratti di via di Porta Medaglia per dissesto del manto stradale e di viale Paolo Boselli per operazioni di posa del cavo di alta tensione. Restringimento di carreggiata sulla Circonvallazione Cornelia per lavori. Traffico in città e sul Grande Raccordo Anulare. Momentaneamente sospesa la fermata autobus 70282 Tritone/Fontana di Trevi. Possibili disagi alla circolazione in piazza Bocca della Verità a causa di una manifestazione a partire dalle ore 15:00. Più nel dettaglio

In auto.

Circonvallazione Cornelia, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 27 gennaio.

Via di Porta Medaglia, fra via Ardeatina e via di Torre Sant'Anastasia, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Viale Paolo Boselli, fra piazzale della Farnesina e piazzale Maresciallo Diaz, corsia chiusa al traffico causa lavori di posa cavo alta tensione in direzione lungotevere Maresciallo Diaz fino al 17 febbraio.

Da oggi e sino al 26 gennaio sono previsti lavori di ripristino del manto stradale sul lungotevere Flaminio, all'incrocio con ponte Duca D'Aosta e lungotevere Grande Ammiraglio Thaon Di Revel, direzione Tangenziale. Divieti di sosta e velocità massima consentita a 30 chilometri orari. La Roma Tpl, inoltre, segnala possibili rallentamenti per la linea di bus 226.

SS3 Via Flaminia, traffico rallentato fra svincolo Grande Raccordo Anulare e via di Tor di Quinto in direzione Roma.

Via Tiburtina, fra Circonvallazione Orientale e via di Casal dei Pazzi, code verso il Centro.

Autobus e mezzi pubblici.

Da ieri mattina la fermata bus 70282 Tritone/Fontana di Trevi (via del Tritone altezza numero civico 61 e nei pressi di via Due Macelli) sarà momentaneamente sospesa "per motivi di sicurezza dell'esercizio".

Manifestazioni ed eventi.