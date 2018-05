Info viabilità Roma giovedì 17 maggio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Divieto di transito in tratti di viale Carlo Tommaso Odescalchi, via Giuseppe Pecchio e via di Acilia. Tornano a viaggiare regolarmente le linee autobus in via Nizza ed in via Lorenzo il Magnifico. Manifestazioni ed eventi in giornata in piazza Venezia, largo Bernardino da Feltre ed in piazza della Madonna di Loreto.