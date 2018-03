Incidente questa mattina in via di Torrevecchia. Chiusa al traffico la controstrada di via Laurentina. Restringimenti di carreggiata in via Domenico Fontana per operazioni sulle conduttore d'acqua, in via di Tor Pagnotta per cantiere aperto e in via Appia Nuova per lavori di potatura. Ripristinati i percorsi della linea autobus 52 in via Archimede e della 709 in via Acilia. Possibili disagi alla circolazione durante la giornata per manifestazioni e cortei in via Molise, via della Conciliazione e via San Nicola de Cesarini. Più nel dettaglio

In auto

Via di Tor Pagnotta, rotatoria via della Cecchignola, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 22 marzo.

Controstrada via Laurentina, fra via Carlo Linati e via Laurentina, strada chiusa al traffico causa lavori in direzione Centro fino al 15 aprile.

Via Appia Nuova, fra piazza dei Re di Roma e Piazzale Appio, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 30 marzo nella fascia oraria 09:30-17:00.

Via di Torrevecchia, prossimità via Augusto Tamburrini, possibili rallentamenti causa incidente.

Via Domenico Fontana, altezza via Emanuele Filiberto, restringimento di carreggiata causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione piazza San Giovanni in Laterano.

Autobus e mezzi pubblici

Terminati lavori in via Archimede, nel tratto compreso tra via Tortolini e via di San Valentino, la linea autobus 52 è ripristinata sull'intera tratta.

Si è concluso il cantiere in via di Acilia, che era chiusa per un tratto dallo scorso 8 marzo; con il termine dei lavori è stato ripristinato il percorso della linea 709.

Manifestazioni ed eventi