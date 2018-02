Incidente questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli di Casal del Marmo e di Trionfale. Chiuse al traffico via Livio Andronico, via Paride Stefanini e un tratto tra via Francesco Milizia e piazza Gentile da Fabriano. Restringimento di carreggiata per rifacimento del manto stradale in via Cristoforo Colombo. Ripristinati i percorsi delle linee autobus transitanti in via Gregorio VII. Possibili disagi alla circolazione fino a domani notte su viale Giuseppe Mazzini. Più nel dettaglio

In auto.

Grande Raccordo Anulare, code causa incidente fra svincolo: Casal del Marmo e svincolo: Trionfale in direzione interna.

Via Livio Andronico, altezza civico 28, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via Cristoforo Colombo, fra via Laurentina e piazza Guglielmo Marconi, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione Ostia fino al 31 marzo nella fascia oraria 09:00-19:00.

Via Paride Stefanini, tra via Condorelli e via Ribotta, strada chiusa al traffico causa lavori in entrambe le direzioni fino al 12 marzo.

Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale su lungotevere Flaminio, da oggi a sabato 17 febbraio è in vigore il divieto di sosta tra via Francesco Milizia e piazza Gentile da Fabriano. Possibili ricadute sulla viabilità e rallentamenti per le linee di trasporto pubblico che transitano nella zona.

Autobus e mezzi pubblici.

Terminati i lavori in via Gregorio VII, ripristinati i percorsi delle linee di bus 98, 881, 916, 982, n15 e n20.

Alla Baldunina, per una voragine che si è aperta lungo la strada, via Livio Andronico è chiusa al traffico. Sono deviati i bus della linea 990; in entrambe le direzioni percorrono via Ugo De Carolis.

Manifestazioni ed eventi.