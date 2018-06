Restringimento di carreggiata per lavori in via Trionfale. Divieto di transito in un tratto di via Appia Nuova per operazioni sulle condutture d'acqua. Possibili rallentamenti per le linee 036 in via Tieri per delle riprese cinematografiche e per la 314 in via di Tor Sapienza a causa della presenza di un cantiere. Tornano a viaggiare regolarmente gli autobus in via Fratelli Bonnet a Monteverde, mentre è prevista una deviazione per la 059 a Tor Bella Monaca. Si terranno nel pomeriggio in piazza dei Mirti, zona Centocelle, il flash-mob ed il concerto organizzati dal Teatro dell'Opera. Più nel dettaglio

In auto

Via Appia Nuova, fra via Casalmonferrato e piazza dei Re di Roma, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione Centro.

Via Trionfale, fra via Prisciano e via della Camilluccia, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 15 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Lavori di rifacimento del manto stradale, a Tor Bella Monaca, tra via Castano e e via dell'Archeologia. La linea 059 è deviata su via dei Cochi, via Brandizzi e via Castano in entrambi i sensi di marcia.

Sono in programma per oggi delle riprese cinematografiche in via Tieri, nell'area di Isola Farnese; si potrebbero verificare rallentamenti per la linea 036.

Terminati lavori in via Fratelli Bonnet, a Monteverde. Le linee 44-75 e N19 riprendono il normale itinerario.

Sono in corso lavori di scavo su via di Tor Sapienza, tra via Rucellai e via Alamanni, per effettuare l'allaccio di nuove utenze Acea. Sino al prossimo 12 luglio si potranno verificare rallentamenti per la linea 314.

Linea 089 temporaneamente non attiva per indisponibilità di vetture dovuta a guasto.

Manifestazioni ed eventi