Incidente questa mattina in via Nomentana, coinvolti quattro veicoli. Divieto di transito in tratti di piazza Guglielmo Marconi per lavori di allestimento del circuito della gara di Formula E, in via Montona per una voragine, in via del Pellegrino per dissesto del manto stradale e in via di Santa Maria di Galeria per la presenza di fango su strada. Tornano a seguire i percorsi abituali le linee autobus 31-870 e n19 in viale Newton, mentre è deviata la 160 in via Guido Baccelli. Possibili disagi alla circolazione in giornata in largo Appio Claudio e piazza Oderico da Pordenone per manifestazioni. Più nel dettaglio

In auto

Piazza Guglielmo Marconi, carreggiata da e per viale della Civiltà Romana, divieto di transito fino al 16 aprile a causa dei lavori per l'allestimento del circuito della gara di Formula E che si svolgerà il 14 sulle strade dell'Eur.

Via Montona, fra il civico 10 e via Tolmezzo, strada chiusa al traffico causa voragine. Inoltre è istituito il doppio senso di marcia in via Dignano d'Istria, da viale della Venezia Giulia a via Tolmezzo.

Via del Pellegrino – piazza della Cancelleria, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via di Santa Maria di Galeria, fra via dell'Arrone e via Braccianense, strada chiusa al traffico causa fango sulla strada in entrambe le direzioni.

Via Nomentana, fra via Ettore Romagnoli e ponte Tazio, traffico rallentato causa incidente in direzione Centro. Coinvolti quattro veicoli.

Autobus e mezzi pubblici

Ripristinato il manto stradale in viale Newton, la strada è stata riaperta in direzione Colli Portuensi. Le linee autobus 31-870 e n19 sono tornate a seguire i normali itinerari.

Per lavori in via Guido Baccelli, la linea 160 in direzione Caduti della Montagnola da viale delle Terme di Caracalla devia in via Antoniniana e via Baccelli. Soppressa temporaneamente la fermata 78870.

Manifestazioni ed eventi