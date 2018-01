Incidente questa mattina in via Graziano. Chiusi al traffico tratti di via Gerolamo Belloni, via Apuania e viale Algeria a causa della presenza di diversi cantieri. Restringimento di carreggiata in via del Teatro Marcello e in via dei Monti Tiburtini per lavori. Istituita per oggi la navetta 2Bus in sostituzione della linea tram 2 sospesa per interventi di manutenzione sulla rete tranviaria. Deviate le linee autobus 49 e 990 per consentire le operazioni di rifacimento del manto stradale in piazza Adriana e via Triboniano. Più nel dettaglio

In auto.

Via del Teatro Marcello, fra vico Jugario e via Montanara, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione in direzione piazza Venezia fino al 7 febbraio.

Via Gerolamo Belloni, fra via Napoleone Colajanni e via Cesare Ferrero di Cambiano, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Apuania, fra via Livorno e via Chianti, tratto chiuso per lavori urgenti sulla rete fognaria.

Via dei Monti Tiburtini, intersezione con via dei Durantini, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 28 febbraio.

Viale Algeria, fra viale dell'Umanesimo e via Marocco, strada chiusa al traffico causa lavori sulla rete elettrica.

Via Graziano, in prossimità di via Francesco Scaduto, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.