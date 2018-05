Chiusa al traffico via dei Cristofori ed un tratto di via Nizza. Restringimenti di carreggiata per lavori sul Grande Raccordo Anulare, in via di Pantan Monastero ed in via di Casal dei Pazzi. Indetto per oggi uno sciopero di 24 ore della Roma Tpl; garantite esclusivamente le fasce protette. Tornano a viaggiare regolarmente le linee autobus 334-336 e 341 in via San Leo. Manifestazioni durante l'arco della giornata, con conseguenti disagi alla circolazione, in piazza della Bocca della Verità e in piazza di Montecitorio. Più nel dettaglio

In auto

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra Ads Ardeatina e Svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Esterna fino alle 19:30 di oggi.

Via dei Cristofori, strada chiusa al traffico causa lavori sul gasdotto.

Via di Pantan Monastero, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 11 maggio.

Via Nizza, fra via Velletri e via Brescia, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via di Casal dei Pazzi, fra via Tiburtina e via Giovanni Palombini, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa rifacimento del manto stradale fino al 12 maggio.

Autobus e mezzi pubblici

Oggi linee periferiche a rischio per lo sciopero indetto tra i lavoratori della società Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal; per gli autobus saranno possibili stop dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 a fine servizio. Nessuna protesta, e quindi tutto regolare, invece sulle reti di Atac, Cotral e Trenitalia.

Terminato l'intervento del servizio giardini in via San Leo, sono tornate a viaggiare regolarmente le linee bus 334-336 e 341.

Manifestazioni ed eventi