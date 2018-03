Incidenti questa mattina in via di Boccea, viale Vasco de Gama e viale del Policlinico. Chiusi al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per ghiaccio su strade e un tratto di viale Carlo Levi per la presenza di alberi sulla carreggiata. Fino al 30 marzo sono previsti rallentamenti per le linee autobus 146-985 e C6 in via della Pineta Sacchetti; deviati invece a Val Melaina, per fusti pericolanti in via Giovanni Conti, i bus 38 e 336. Più nel dettaglio

In auto.

Via di Ponte Rotto-via dei Cerchi, possibili difficoltà di circolazione causa evento particolare fino al 6 marzo.

Via di Boccea, prossimità via di Pantan Monastero, possibili rallentamenti causa incidente.

Viale Carlo Levi, fra piazza Eugenio Montale e piazza Guido Piovene, strada chiusa al traffico causa presenza di alberi sulla carreggiata.

Viale del Policlinico, altezza piazza Girolamo Fabrizio, incidente in direzione viale dell'Università.

Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, strade chiuse al traffico causa possibili tratti ghiacciati.

Viale Vasco de Gama, intersezione con via dei Bragozzi, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.