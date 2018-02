Info viabilità Roma giovedì 1 febbraio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Restringimento di carreggiata per lavori in via Portuense. Operazioni di potatura in giornata in via Beverino. Deviazioni per le linee autobus 670 in via Rufina e 716 in via Francesco Giangiacomo. Manifestazioni ed eventi a partire da stamattina in viale Partenope, piazza di Montecitorio e piazzale Pier Luigi Nervi.