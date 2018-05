Divieto di transito in tratti di via del Tritone e di via di Santa Maria di Galeria. Restringimento di carreggiata per lavori in via del Teatro di Marcello ed in via Tuscolana; cantiere aperto per operazioni di potatura in via Tommaso Prelà. Per dissesto del manto stradale in via Nizza, sono previste deviazioni per le linee autobus 38-80 e 89. Possibili disagi alla circolazione durante l'arco della giornata per manifestazioni ed eventi in zona Stadio Olimpico ed in via Michelangelo Caetani. Più nel dettaglio

In auto

Via del Teatro di Marcello, in prossimità di via del Foro Olitorio, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione piazza della Bocca della Verità fino al 22 maggio.

Via di Santa Maria di Galeria, fra via Braccianense e via di Boccea, divieto di transito causa fango sulla strada.

Via Tuscolana, presso Studi di Cinecittà, restringimento di carreggiata causa lavori di scavo in direzione Centro fino al 11 maggio.

Via del Tritone, fra largo Chigi e via del Traforo, divieto di transito. La chiusura permane poiché la pioggia impedisce i lavori di ripristino del manto stradale necessari in seguito all'incendio.

Via Tommaso Prelà, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 11 maggio.

Autobus e mezzi pubblici

Via Nizza è chiusa a causa del manto stradale dissestato. Le linee 38-80 e 89 in direzione esterna da piazza Fiume sono deviate su via Puccini, via Pinciana, via Tartini, via Po, piazza Buenos Aires, viale Regina Margherita e via Dalmazia. In direzione del Centro da via Dalmazia percorrono viale Regina Margherita, via Nomentana, Corso d’Italia e piazza Fiume. Soppresse complessivamente 5 fermate.

Manifestazioni ed eventi