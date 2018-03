Incidente in via del Foro Italico, all'altezza di via Salaria. Lavori con conseguenti disagi alla circolazione nelle ore di maggior traffico in via Ostiense, viale dei Romagnoli e via Giovanni Giolitti. Divieto di transito a Ponte Palatino e in tratti di via di Vigna Murata e via Laerte per dissesto del manto stradale. Deviazioni per le linee autobus 702-720 e 765 in direzione Laurentina e per la 772 diretta a via Carucci. Cerimonie ed eventi durante l'arco della giornata in piazza San Pietro e in piazzale dello Sport. Più nel dettaglio

In auto

Via di Vigna Murata, fra via dei Corazzieri e viale Luca Gaurico, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in direzione via Laurentina.

Via Ostiense, fra via Giulio Rocco e via Degli Argonauti, traffico rallentato causa restringimento di carreggiata in direzione piazzale Ostiense.

Via Laerte, fra via delle Amazzoni e via dei Coribanti, strada chiusa al traffico causa allagamento.

Via Giovanni Giolitti, intersezione via di Santa Bibiana, restringimento di carreggiata causa lavori gasdotto in direzione San Lorenzo. Ripercussioni nelle ore di maggior traffico.

A Ponte Palatino, ponte chiuso causa dissesto del manto stradale in direzione lungotevere Ripa su disposizione dei Vigili del Fuoco.

Viale dei Romagnoli, altezza largo del Capelvenere, traffico rallentato causa dissesto del manto stradale e restringimento di carreggiata.

Via del Foro Italico, altezza via Salaria, incidente in direzione Stadio.

Autobus e mezzi pubblici

A causa del dissesto del manto stradale in via di Vigna Murata, le linee autobus 702-720 e 765 dirette a Laurentina e la 772 diretta a via Carucci sono deviate. I bus, giunti in via di Vigna Murata, percorrono via dei Corazzieri, viale Gaurico per poi riprendere il loro normale percorso.

Manifestazioni ed eventi