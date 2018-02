Info traffico Roma mercoledì 7 febbraio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Traffico in città e sul Grande Raccordo Anulare. Restringimento di carreggiata per lavori in via del Teatro Marcello. Ripristinato su via di Selva Nera il percorso della linea autobus 028. Soppressa momentaneamente la fermata Tritone/Fontana di Trevi. Manifestazioni ed eventi in giornata in piazza San Pietro e in piazza di Montecitorio.