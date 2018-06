Incidente questa mattina in via del Foro Italico. Restringimenti di carreggiata per lavori sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli di via Appia e via della Magliana, e sul viale del Muro Torto. Code e traffico in città e sul GRA. Divieto di transito per rifacimento del manto stradale in un tratto di via Capraia. Previsti rallentamenti fino al 22 del mese per la linea 657 in via Filomusi Guelfi, mentre sono deviati gli autobus C19 in via delle Canarie e gli 011-018 in via della Stazione di Ostia Antica. Più nel dettaglio

In auto

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori in tratti saltuari fra svincolo 23: SS7 Via Appia e svincolo 31: Via della Magliana in entrambe le direzioni dalla mezzanotte di oggi fino a domani.

Via Capraia, fra via Monte Croce e viale Jonio, strada chiusa al traffico causa rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni.

Viale del Muro Torto, fra piazzale Flaminio e ponte dei Martiri, restringimento di carreggiata causa lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza in entrambe le direzioni fino al 28 giugno.

Via Appia Nuova, fra Aeroporto Ciampino e via delle Capannelle, traffico in direzione Centro Città.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Incidente in via del Foro Italico, altezza viale Tor di Quinto, in direzione Stadio Olimpico.

Autobus e mezzi pubblici