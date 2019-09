Ancora chiuso, per il terzo giorno consecutivo, il tunnel Ignazio Guidi su via del Muro Torto. In corso i lavori sulle condutture d'acque il traffico in direzione di via Nomentana è stato deviato su via Campania, con inevitabili ripercussioni alla circolazione della zona. Code a partire dall'altezza di via del Foro Italico in direzione del centro si registrano su viale di Tor di Quinto, per l'istituzione del senso unico alternato per lavori. Non vengono al momento segnalate altre criticità alla circolazione.Traffico in aumento è segnalato su via via Salaria, tra via di Villa Spada e via dei Prati Fiscali, a causa di una riduzione di carreggiata per lavori all'altezza di via Gaiole in Chianti. Code sono segnalate invece su via del Foro Italico, tra via Salaria e via dei Campo Sportivi.

Crollo Mura Aureliane: conseguenze per il traffico a San Giovanni

Ancora chiuso il passaggio in piazza di Porta San Giovanni in direzione di piazzale Appio e della Tangenziale Est, per la caduto ieri di un blocco di Travertino dalle Mura Aureliane, interdetto il passaggio anche ai mezzi di trasporto pubblico. Code sulla Tangenziale Est in direzione di San Giovanni sono dunque segnalate tra piazzale del Verano e Castro Pretorio.

Metro e ferrovie urbane: servizio regolare

Regolare il servizio sulle linee di ferrovia urbana Roma-Lido, Termini-Centocelle Roma-Viterbo, e sulle linee di metropolitana (chiusa la stazione Barberini della metro A). Atac ricorda agli utenti che fino "fino a venerdì 6 Settembre 2019, nella fase serale del servizio e con diverse modalità orarie, per lavori pavimentazione sede tranviaria in viale Regina Margherita nel tratto compreso tra via Nomentana e piazza Sassari, limitazioni linee Tram 3-19 e servizio sostitutivo della linea Tram 2".