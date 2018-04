Incidente questa mattina in via Ostiense. Restringimenti di carreggiata in via Tuscolana per una voragine e in via dei Sette Metri causa rifacimento del manto stradale. Deviata la linea autobus 983 in zona Montespaccato e la 907 in via Trionfale; quest'ultima inoltre non raggiunge il capolinea Giustiniana. Divieto di transito ai mezzi pesanti in via Alessandro Vessella con conseguente cambio di percorso per il bus 351. Manifestazioni ed eventi in giornata in piazzale dello Sport e in largo San Giovanni de Matha. Più nel dettaglio

In auto

Via Tuscolana, fra il vicolo di Porta Furba e il civico 481, restringimento di carreggiata e possibili difficoltà di circolazione causa voragine fino al 30 aprile. Possibili ripercussioni al traffico veicolare nelle ore di maggior traffico.

Via dei Sette Metri, fra via della Marranella di Marino e via delle Vigne di Morena, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 9 aprile nella fascia oraria 09:30-16:30.

Via Ostiense, intersezione con via di Acilia, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

In zona Montespaccato, per dissesto del manto stradale a via Guidiccioni, la linea autobus 983 è deviata. Da via Cornelia altezza via Landi la linea transita in via Suor Maria Agostina, via Bondi e quindi percorso normale.

Causa voragine al capolinea Giustiniana, i bus della linea 907 da via Trionfale deviano per via Piccinini e via Cassia senza raggiungere il regolare stazionamento.

In zona viale Somalia è chiusa ai mezzi pesanti via Alessandro Vessella. La linea 351, diretta al capolinea Antamoro, da via Valentino Fioravanti prosegue su via Prato della Signora, via Salaria, viale Somalia, quindi normale percorso di linea. Soppressa la fermata numero 80607.

Manifestazioni ed eventi