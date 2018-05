Restringimenti di carreggiata per lavori in piazza Beata Vergine del Carmelo e viale Europa. Previste operazioni di pulizia straordinaria fino a venerdì in via Ostiense, viale Aventino e lungotevere San Paolo. La linea autobus 025 torna a percorre il regolare percorso in via di Tragliata. Difficoltà di circolazione durante l'arco della giornata in via Puglie a causa dell'evento conclusivo dell'anno scolastico dell'Istituito Comprensivo Regina Elena ed in via Venti Settembre per manifestazione nei pressi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Più nel dettaglio

In auto

Viale Europa, fra viale Boston e via Cristoforo Colombo, possibili difficoltà di circolazione causa restringimento di carreggiata fino al 8 giugno.

Piazza Beata Vergine del Carmelo, altezza via Padre Giovanni Antonio Filippini, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino alla mezzanotte di oggi.

Sino a venerdì saranno in programma le operazioni di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione sull'asse stradale di via Ostiense, dalla via del Mare a piazzale Ostiense, di viale Aventino e sul lungotevere San Paolo; l’intervento prevede divieti di sosta temporanei.

Autobus e mezzi pubblici

Riaperta al transito via di Tragliata; la linea autobus 025 è tornata sul normale percorso.

Causa albero caduto in via osteria delle capannacce, la linea 041 in direzione ponte Mammolo è deviata: da via ortucchio, prosegue in via colle di macine, via tiburtina, inversione alla rotatoria, via tenuta del cavaliere e regolare percorso.

Manifestazioni ed eventi