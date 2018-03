Traffico e code questa mattina in città e sul Grande Raccordo Anulare. Divieto di transito per dissesto del manto stradale in un tratto di via Isacco Newton. Restringimento di carreggiata per lavori in viale dell'Oceano Pacifico. Interventi di potatura in via Appia Nuova, con conseguente istituzione di divieti di sosta e disagi alla circolazione. Deviate in viale Newton le linee 31-870 e N19 in direzione Centro, mentre in via Alghero è stato chiuso il cantiere ed è quindi ripristinato il regolare percorso degli autobus 16 e 412. Più nel dettaglio

In auto

Viale dell'Oceano Pacifico, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 11 aprile.

Via Isacco Newton, fra rampa d'immissione alla via Portuense e via Luigi Corti, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in direzione via dei Colli Portuensi.

Da oggi e fino al 14 aprile, nella fascia oraria 9:30-17:00, interventi di potatura e abbattimento dei pini lungo lo spartitraffico centrale di via Appia Nuova, tra piazza Re di Roma e piazza di Ponte Lungo, in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto interessato scatteranno divieti di sosta e ci saranno inoltre restringimenti di carreggiata, con possibili ripercussioni sulla circolazione.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Flaminia Nuova, code fra viadotto Giubileo del 2000 e via dei Due Ponti.

Via Salaria, fra via Castiglion Fiorentino e Aeroporto dell'Urbe, traffico rallentato.

Tangenziale Est, fra circonvallazione Tiburtina e viale Castrense, code in direzione San Giovanni.

Autobus e mezzi pubblici