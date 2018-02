Incidente questa mattina all'altezza della barriera di Roma Est. Chiuse al traffico via Edmondo de Amicis e tratti di via Giovanni Conti e via Filomusi Guelfi a causa di ghiaccio e alberi pericolanti. Restringimento di carreggiata in via Tiburtina per lavori. Linee deviate e fermate soppresse per alcune linee autobus per le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi. Eventi e manifestazioni durante l'arco della giornta in piazza del Popolo, piazzale dello Stadio Olimpico e piazza San Pietro. Più nel dettaglio

In auto.

Via Giovanni Conti, fra viadotto Giovanni Gronchi e via Antonio de Curtis, strada chiusa al traffico in direzione via di Val Melaina per alberi pericolanti.

Via Edmondo de Amicis, strada chiusa al traffico causa ghiaccio in entrambe le direzioni.

Via Tiburtina, altezza via Coponia, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione Tivoli fino al 3 marzo.

Via Filomusi Guelfi, fra via Carlo Fadda e via Giuseppe Saredo, chiusura temporanea per albero pericolante.

A24 Roma-Teramo, incidente alla barriera di Roma Est in direzione Città.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 18: SS6 Via Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Salaria, fra sede Motorizzazione Civile e Aeroporto Roma Urbe, traffico in direzione Centro.

Manifestazioni ed eventi.