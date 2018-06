Divieto di transito in un tratto di via della Stazioni di Ostia Antica causa dissesto del manto stradale. Restringimenti di carreggiata per lavori in via del Ponte Pisano, via Cherso, viale Pretoriano, via Salaria e via Nomentana. Non effettua capolinea su viale XVII Olimpiade la linea autobus 982 in seguito al transennamento della strada eseguito dai Vigili del Fuoco per la presenza di alberi pericolanti. Possibili disagi alla circolazione durante la giornata per manifestazioni in via della Pisana, piazza Barberini e piazzale di Porta Pia. Più nel dettaglio

In auto

Via Nomentana, fra via dei Campi Flegrei e via Val Chisone, restringimento di carreggiata causa lavori sul gasdotto fino al 2 luglio.

Via Salaria, altezza via dei Prati Fiscali, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione Grande Raccordo Anulare fino al 6 luglio.

Via della Stazione di Ostia Antica, fra viale dei Romagnoli e via del Mare, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Viale Pretoriano, all'altezza di viale Piero Gobetti, restringimento di carreggiata causa lavori.

Via Cherso, altezza viale della Serenissima, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 6 luglio.

Via del Ponte Pisano, restringimento di carreggiata fino al 5 luglio per lavori di scavo sede stradale.

Autobus e mezzi pubblici

In seguito al transennamento del capolinea di viale XVII Olimpiade da parte dei Vigili del Fuoco per la presenza di alberi pericolanti, la linea 982 si ferma pochi metri prima.

Manifestazioni ed eventi