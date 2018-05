Incidente questa mattina in viale delle Terme di Caracalla. Divieto di transito per lavori sul gasdotto in un tratto di via Quirino Majorana. Cantieri aperti anche in via Bra, via Massimo Bontempelli e via Laurentina. Deviazione in via del Fosso di Bravetta per la linea autobus 088 che in entrambe le direzioni prosegue per via della Pisana. Eventi e manifestazioni, con conseguenti disagi alla circolazione, durante la giornata in via Santa Maria Ausiliatrice, piazza del Campidoglio, piazzale dello Sport e piazza di San Silvestro. Più nel dettaglio

In auto

Via Quirino Majorana, fra via della Magliana Antica e via Oderisi da Gubbio, strada chiusa al traffico causa lavori gasdotto in direzione via Francesco Grimaldi.

Via Massimo Bontempelli, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione fino al 31 luglio.

Via Bra, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 25 maggio.

Via Laurentina, fra piazzale Giulio Douhet e viale dell'Oceano Atlantico, restringimento di carreggiata causa lavori sull'impianto di illuminazione pubblica in direzione Grande Raccordo Anulare fino al 18 agosto.

Incidente in viale delle Terme di Caracalla, in prossimità di piazzale Numa Pompilio.

Autobus e mezzi pubblici

Causa chiusura al transito di via del Fosso di Bravetta su disposizione dei vigili urbani, la linea autobus 088 in entrambe le direzioni prosegue in via della Pisana.

Manifestazioni ed eventi