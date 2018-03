Incidenti questa mattina in via Cassia e in via Anagnina. Lavori sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo di Castel Giubileo. Restringimento di carreggiata per operazioni di potatura in via Publio Valerio. Chiuse al traffico via Giacomo Puccini, via Farini e viale di Pescina Gagliarda. Previsti rallentamenti e/o deviazioni per diverse linee autobus in piazza dell'Esquilino. Disagi alla circolazione in giornata per manifestazioni ed eventi in via Aurelia, Centro Storico e piazzale dello Stadio Olimpico. Più nel dettaglio

In auto

Via Giacomo Puccini, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni (eccetto residenti).

Via Anagnina, prossimità GRA, incidente in direzione Roma.

Grande Raccordo Anulare, svincoli chiusi in entrata causa lavori a Castel Giubileo fino alle 17:00 di oggi.

Via Farini, fra via Cavour e via Gioberti, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Via Publio Valerio, fra via Tuscolana e via Licinio Stolone, restringimento di carreggiata fino al 24 marzo per interventi di nuove piantumazioni.

Viale di Pescina Gagliarda, fra via Cristoforo Sabbadino e via Castelletto d'Erro, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Cassia, prossimità via dell'Isola Farnese, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per il corteo che si muove da piazza dell'Esquilino, le linee autobus 16-70-71-75-360-590-649 e 714 potrebbero subire deviazione e/o rallentamenti.

Manifestazioni ed eventi