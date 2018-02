Traffico intenso e code in città e sul GRA. Incidente in via della Magliana con veicolo ribaltato. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Ipogeo degli Ottavi e sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Salaria e Ardeatina. Si prevedono rallentamenti per diverse linee autobus per cantieri aperti in via dei Monti di Primavalle, via Russolillo, via Pampanini, via di Macchia Saponara e in via Tor de' Schiavi. Manifestazione a partire dalle 12:00 in piazza di Montecitorio. Più nel dettaglio

In auto.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 8: SS4 Via Salaria e svincolo 24: Via Ardeatina in entrambe le direzioni fino al 8 marzo.

Via Ipogeo degli Ottavi, fra via Trevignano Romano e via Gallicano nel Lazio, restringimento di carreggiata causa lavori di realizzazione di impianto semaforico fino al 23 marzo.

Via Flaminia Nuova, fra GRA e via di Grottarossa, code verso il Centro.

Via Trionfale, fra via Casal del Marmo e via Giuseppe Barellai, traffico in direzione via della Pineta Sacchetti.

Via Tiburtina, altezza Settecamini, traffico in direzione Centro.

Via della Magliana, altezza Grande Raccordo Anulare, possibili rallentamenti causa incidente con veicolo ribaltato.

Tangenziale Est, fra via Salaria e via dei Campi dei Sportivi, traffico in direzione Foro Italico.

Autobus e mezzi pubblici.

Andranno avanti sino al 23 i cantieri a via Russolillo e via Pampanini per il ripristino della sede stradale, in via di Macchia Saponara sulla rete elettrica e in via Tor de' Schiavi per lavori di scavo finalizzati sempre ad interventi sulla rete elettrica. Le linee a rischio rallentamento sono la 08-235 e 348.

I lavori di potatura in via dei Monti di Primavalle potranno avere ripercussioni sulla linea 907 fino al 24 febbraio.

Manifestazioni ed eventi.