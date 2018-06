Incidente questa mattina in via di Torrevecchia. Restringimenti di carraggiata per lavori in viale dell'Aeronautica, via del Casale di San Basilio e sul viadotto della Magliana. Ripercussioni sul traffico nelle ore di maggiore affluenza in piazza Ragusa per rifacimento del manto stradale. Deviata per una voragine la linea 502 in via Barzilai, mentre tornano a viaggiare regolarmente gli autobus 63-83 e 92 in via Nemorense. Disagi alla circolazione in giornata in piazza Santi Apostoli per una manifestazione ed in via Appia Nuova per il concerto dei The Killers. Più nel dettaglio

In auto

Viale dell'Aeronautica, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 2 luglio.

Piazza Ragusa, quartiere Tuscolano, possibili disagi alla circolazione nelle ore di maggiore affluenza causa rifacimento del manto stradale fino al 6 luglio.

Via del Casale di San Basilio, fra via Nicola Maria Nicolai e via Montecassiano, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 6 luglio.

Via di Torrevecchia, intersezione con via Val Favara, code causa incidente in direzione via Trionfale.

Viadotto della Magliana, fra Autostrada Roma – Aeroporto di Fiumicino e ponte sul fiume Tevere, restringimento di carreggiata in direzione Eur fino al 9 agosto.

Autobus e mezzi pubblici

Terminati i lavori in via Nemorense, nel tratto compreso tra piazza Verbano e via Panaro. Sono tornate a viaggiare regolarmente le linee autobus 63-83 e 92.

A causa di una voragine via Barzilai, nel tratto compreso tra via Scimonelli e via Baccarini, è chiusa al transito. I bus della linea 502, nella sola direzione di via dei Tribuni, deviano per via Domenico Baccarini, via Leopoldo Micucci, strada di collegamento con via Tuscolana e da qui riprendono il normale percorso.

Manifestazioni ed eventi