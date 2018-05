Incidenti questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli Aurelia-Boccea, ed in via dei Ruderi di Torrenova. Divieto di transito in via Ignazio Danti ed in un tratto di via Guido Baccelli. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Laurentina ed in via Filippo Tajani. Deviate le linee autobus 160 all'Eur e 673 alla Garbatella. In zona Stadio Olimpico previsti disagi alla circolazione fino alla mezzanotte a causa della partita di Uefa Champions Leaugue "Roma-Liverpool". Più nel dettaglio

In auto

Via Guido Baccelli, fra largo delle Vittime del Terrorismo e largo Enzo Fioritto, strada chiusa al traffico causa lavori in direzione viale Giotto.

Via Laurentina, fra viale dell'Oceano Atlantico e viale dell'Umanesimo, restringimento di carreggiata causa lavori sull'impianto di illuminazione pubblica in direzione Grande Raccordo Anulare fino al 22 maggio nella fascia oraria 09:30-16:30.

Via dei Ruderi di Torrenova, all'intersezione con via Casilina, traffico rallentato causa incidente.

Aurelia, altezza via Filippo Tajani, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione piazza la Salle fino al 11 maggio nella fascia oraria 09:30-16:30.

Via Ignazio Danti, strada chiusa al traffico causa lavori di manutenzione.

Grande Raccordo Anulare, code causa incidente fra svincolo 1: SS1 Via Aurelia e svincolo 2: Via di Boccea in entrambe le direzioni.

Autobus e mezzi pubblici

Per lavori in via Guido Baccelli, la linea 160 è deviata: diretta al capolinea di viale Washington, da via Cristoforo Colombo prosegue per la stessa fino a piazzale Numa Pompilio, quindi percorre viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, normale itinerario. Al momento l'autobus salta le fermate "76854" su via Guerrieri e "82376" su viale di Porta Ardeatina.

Garbatella, prosegue la deviazione della linea 673 per lavori in via Badoero. Gli autobus, in direzione di piazza Zama, proseguono su via Pullino e piazza Albini da dove riprendono il percorso abituale.

Manifestazioni ed eventi