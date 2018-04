Incidente in via Ardeatina. Divieto di transito in tratti di via del Pellegrino, piazza della Cancelleria e via Aventina per dissesto del manto stradale, in via Veientana Vetere per operazioni sulle condutture d'acqua. Restringimento di carreggiata per lavori in via dell'Umanesimo. Per una voragine in via Flaminia, la linea autobus 32 è deviata sia in direzione Saxa Rubra che per piazza Risorgimento; soppresse inoltre temporaneamente 14 fermate. Udienza Generale di Papa Francesco, e possibili disagi alla circolazione, a partire dalle 10:00 a piazza San Pietro. Più nel dettaglio

In auto

Via del Pellegrino – piazza della Cancelleria, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via dell'Umanesimo, intersezione viale dell'Oceano Atlantico, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 12 maggio.

Via Aventina, intersezione via Baldassarre Peruzzi, corsia chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Veientana Vetere, fra via Mastro Gabriello e via Jonas Edward Salk, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Cassia, fra via Braccianense e via Trionfale, traffico in direzione Centro.

SS3 Via Flaminia, code fra svincolo del Grande Raccordo Anulare e via di Tor di Quinto in direzione Roma.

Via Ardeatina, altezza via di Grotta Perfetta, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Per la chiusura, dovuta a una voragine, di via Flaminia nel tratto compreso tra fra Corso Francia (via Nicaragua) e via Bevagna, la linea autobus 32 in direzione Saxa Rubra, da ponte Flaminio devia per viale di Tor di Quinto, Campo Sampiero e via Flaminia Vecchia; in direzione piazza Risorgimento, da Tor di Quinto prosegue sulla stessa strada. Temporaneamente soppresse, inoltre, 14 fermate.

Manifestazioni ed eventi