Traffico e code questa mattina in città e sul Grande Raccordo Anulare. Restringimento di carreggiata per lavori in via della Cava Aurelia, via Rovella e sul GRA, fra gli svincoli di via Tiburtina e l'allacciamento della Roma-Teramo. Deviazioni in corso per la presenza di cantieri su via di Vigna Murata per la linea autobus 762 e su via Tuscolana per la 789. Possibili disagi alla circolazione in giornata per manifestazioni ed eventi in piazzale dello Sport ed in piazza San Pietro. Più nel dettaglio

In auto

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 13: SS5 Via Tiburtina e svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Interna fino al 19 maggio.

Via della Cava Aurelia-Via Rovella, a quartiere Aurelio, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 30 maggio nella fascia oraria 08:00- 13:00.

Via Trionfale, fra via Ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo, traffico in direzione di via della Pineta Sacchetti.

Via Salaria, fra via Cortona e Aeroporto Roma Urbe, code verso via del Foro Italico.

Via Appia Nuova, fra via dei Laghi e via delle Capannelle, traffico in direzione Roma.

Autobus e mezzi pubblici

La linea autobus 762 è deviata; prosegue per via di Vigna Murata, via dei Corazzieri e via Luca Gaurico. All'origine della deviazione, un cantiere all'altezza della rotatoria di via Luca Gaurico.

Lavori Acea sulla corsia laterale della Tuscolana; la linea 789, diretta al capolinea di viale America, prosegue dritto sulla carreggiata principale girando a destra all'altezza del semaforo all'incrocio con via di Capannelle. Salta una fermata, la 82030 "Tuscolana/Cinecittà".

Manifestazioni ed eventi