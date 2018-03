Traffico e code questa mattina in città e sul Grande Raccordo Anulare. Restringimenti di carreggiata in via Cristoforo Colombo per operazioni di potatura e sulla Circonvallazione Gianicolense a causa di una voragine. Ripristinati i regolare percorsi delle linee autobus in viale Tirreno e in via Roberto Malatesta; deviata invece per lavori in via di Valle Aurelia la 892. Previsti disagi alla circolazione in piazza San Pietro per l'Udienza Generale di Papa Francesco. Più nel dettaglio

In auto

Via Cristoforo Colombo, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 28 marzo 2018 nella fascia oraria 09:00-16:00.

Circonvallazione Gianicolense, prossimità via Francesco Massi, restringimento di carreggiata causa voragine in direzione piazzale Enrico Dunant.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Interna.

Via Appia Nuova, fra aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle, traffico rallentato in direzione Centro.

Grande Raccordo Anulare, code fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Tangenziale Est, fra viale dello Scalo San Lorenzo e via Nola, traffico in direzione San Giovanni.

Autobus e mezzi pubblici

Conclusi i lavori di potatura in viale Tirreno, vengono ripristinati i normali percorsi delle linee autobus 86-311-336-337-338-343 e 351.

Per lavori è chiusa al traffico via di Valle Aurelia. I bus della linea 892, una volta partiti dal capolinea di Valle Aurelia, percorrono via Ettore Stampini e via Umberto Moricca per poi riprendere il regolare percorso da via Baldo degli Ubaldi.

Di nuovo regolari le linee 81-412-541 e 545. Erano deviate per la presenza di un'auto in sosta vietata in via Roberto Malatesta.

