Divieto di transito fino alla mezzanotte di domani in via dei Coronari. Lavori in via dei Sette Metri, via Cristoforo Colombo, via della Pisana e fra piazza Antonio Meucci e la rampa del viadotto della Magliana. A La Rustica deviata per una voragine la linea autobus 447. Previsti disagi alla circolazione a causa di manifestazioni e cerimonie in piazza dei Tribuni, via Molise, Piazza di San Bernardo e tra via dei Prati di Papa – via Borghesano Lucchese. Più nel dettaglio

In auto.

Via Cristoforo Colombo, fra via di Malafede e via di Casal Palocco, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 16 febbraio nella fascia oraria 09:00-16:00.

Via dei Coronari, strada chiusa al traffico dalle 10:00 di oggi fino alla mezzanotte di domani causa occupazione di suolo pubblico.

Via della Pisana, prossimità via di Brava, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori sulle condutture d'acqua fino al 16 marzo.

Fra piazza Antonio Meucci e rampe viadotto della Magliana, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale dalle 21:30 di stasera alle alle 06:00 del 21 febbraio.

Via dei Sette Metri, fra via Anagnina e via della Marranella di Marino, rifacimento del manto stradale fino al 20 febbraio 2018 nella fascia oraria 10:00-16:00.

Autobus e mezzi pubblici.

A La Rustica, per una voragine in via Dameta, deviati i bus della linea 447: percorrono via Naide e via della Rustica da dove riprendono il loro normale percorso.

Manifestazioni ed eventi.