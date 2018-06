Restringimento di carreggiata per lavori sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli Ardeatina e Tor Bella Monaca, e in via della Magliana. Divieto di transito in un tratto di viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per operazioni di pulitura straordinaria. Deviate diverse linee autobus in via Appia Nuova per la presenza di un cantiere, mentre in zona Settebagni fino al 12 luglio sono previsti rallentamenti per il bus 039 per consentire l'allaccio di nuove utenze idriche. Manifestazioni in giornata in piazza Camillo Loriedo ed in via Fornovo. Più nel dettaglio

In auto

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 24: Via Ardeatina e svincolo 17: Tor Bella Monaca in entrambe le direzioni fino al 21 giugno nella fascia oraria 06:00-21:00.

Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fra piazzale Clodio e via Trionfale, divieto di transito causa lavoro di pulitura straordinaria da parte di AMA.

Via della Magliana, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 20 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Lavori su via Appia Nuova direzione centro, tratto Casale Monferrato/piazza Re di Roma; le linee 650-671-590 e N1 deviano per via Don Orione, via Etruria e via Albalonga.

In zona Settebagni si apre oggi un cantiere in vicolo delle Lucarie per l'allaccio di nuove utenze idriche nella zona. Possibili rallentamenti della viabilità potranno coinvolgere anche la linea 039; la conclusione dei lavori è prevista per il 12 luglio.

Il termine dei lavori di scavo stradale in viale Europa è prorogato al 20 giugno. Fino ad allora sono possibili rallentamenti delle linee 763-764-767-771, 789 e C8.

Manifestazioni ed eventi