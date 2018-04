Incidente questa mattina su viale Palmiro Togliatti. Traffico intenso e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Restringimento di carreggiata e senso unico alternato in via Casal del Marmo per lavori, mentre per dissesto del manto stradale è stato istituito il divieto di transito in via di Malafede. Deviazioni per le linee autobus 055-314 e 508 in via Polense, per 44 e 774 in via Fuggetta, per la 711 in via Statella. Previsti disagi alla circolazione in piazza San Pietro per l'Udienza generale di Papa Francesco. Più nel dettaglio

In auto

Via Casal del Marmo, fra via Vignale e via di Boccea, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 4 maggio.

Dissesto del manto stradale su via di Malafede; la strada è temporaneamente chiusa fra via Vincenzo Borghini e via Ostiense.

Viale Palmiro Togliatti, incidente all'altezza di via Giuseppe Chiovenda.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 18: SS6 Via Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Appia Nuova, fra via dell'Aeroscalo e via delle Capannelle, traffico in direzione Roma.

Autobus e mezzi pubblici

Per una voragine a via Polense le linee autobus 055-314 e 508 sono deviate. Sulla 314, per servire maggiormente l’utenza di Castelverde, la Roma Tpl ha disposto una modifica della deviazione attualmente in atto. I bus della linea, in partenza dal capolinea di largo Rotello, raggiungeranno via Massa di San Giuliano anche con le prime corse del mattino, sia nei feriali che nei festivi.

Causa dissesto manto stradale in via Fuggetta, le linee 44 e 774 limitano il servizio in piazza Augusto Lorenzini e non raggiungono capolinea Montalcini.

Causa voragine in via Statella, la strada è stata chiusa dai vigili urbani. La linea 711 da via degli Irlandesi è deviata per via Prospero Colonna e via Giuseppe Sirtori.

Manifestazioni ed eventi