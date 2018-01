Divieto di transito in un tratto di via Alghero a causa di una voragine. Blocco del traffico per i veicolo inquinanti dalle 07:30 alle 20:30. Code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Deviate le linee 310 e 649 in viale dell'Università; possibili rallentamenti invece per diversi autobus in via Nocera Umbra, Ponte di Nona, Tor de' Schiavi e via Braccianense per la presenza di cantieri aperti. Manifestazione del Sindacato Autonomo di Polizia questa mattina in piazza di Montecitorio. Più nel dettaglio

In auto.

Blocco del traffico per i veicoli più inquinanti dalle 07:30 alle 20:30 all'interno della Fascia Verde.

Via Alghero, fra via Oristano e piazza Castroreale, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni.

Salaria, fra via Sambuca Pistoiese e Aeroporto dell'Urbe, traffico in direzione via del Foro Italico.

Via Appia Nuova, fra Grande Raccordo Anulare e via delle Capannelle, code verso il Centro.

GRA, traffico intenso fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori relativi ad una ristrutturazione edilizia in via Nocera Umbra, la linea autobus 665 potrà subire oggi rallentamenti.

Linea 548, possibili rallentamenti fino al 3 febbraio per lavori a via Tor de' Schiavi, da via Alatri a via Veroli.

Ponte di Nona, previsti ritardi per le linee 314 e 555 sino al 17 di febbraio per un cantiere Telecom tra via Gustavo Colonnetti, via Giovanni Cicali e piazza Lorenzo Nottolini.

Linee bus 310 e 649 in direzione Termini, da viale dell'Università, deviano per viale delle Scienze, viale Piero Gobetti e viale Pretoriano a causa di lavori in viale dell'Università, nel tratto tra viale del Policlinico e viale Pretoriano.

Oggi sono in programma lavori di potatura in via Braccianense e nel corso della giornata si potranno verificare rallentamenti sulle linee 030 e 036.

Manifestazioni ed eventi.