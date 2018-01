Lavori e restringimenti di carreggiata sull'A91 Autostrada Aeroporto di Fiumicino e sul Grande Raccordo Anulare fra lo svincolo di via Aurelia e quello di via Salaria. Blocco del traffico fino al 5 gennaio nella fascia oraria 07:30-20:30 per alcuni veicoli. Deviate le linee 904 e N20 in via Taleggio. La navetta circolare "Shopping", che da piazzale Canestre raggiunge le principali vie commerciali del centro storico, torna in strada il giorno 6 e sarà attiva dalle 10:30 alle 19:30. Più nel dettaglio

In auto.

A91 Autostrada Aeroporto di Fiumicino, restringimento di carreggiata causa lavori fra via Isacco Newton e Aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni fino al 5 febbraio in tratti saltuari dalle 07:00 alle 21:00.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 1: SS1 via Aurelia e svincolo 8: SS4 via Salaria in direzione Salaria nella fascia oraria 07:00-21:00 fino al 5 febbraio.

Ztl Fascia Verde, blocco del traffico per alcuni veicoli dalle 07:30 di oggi fino alle 20:30 del 5 gennaio nella fascia oraria 07:30-20:30.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione fra svincolo 8: SS4 via Salaria e svincolo 23: SS7 via Appia in entrambe le direzioni dalle 22:00 di stasera fino alle 07:00 del 6 gennaio.

Autobus e mezzi pubblici.