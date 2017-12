Tre incidenti questa mattina nella Capitale: in via Tiburtina, viadotto della Magliana e via di Prataporci. Chiusi al traffico tratti di via Prenestina per la presenza di alberi sulla carreggiata, via Carlo Albizzati per lavori di potatura nella fascia oraria 09:00-15:30, e via Ferdinando Palasciano per una voragine. A Montagnola ripristinati i percorsi delle linee autobus 766-769 e C8, mentre sulla Prenestina rimangono deviati i bus 150F-501 e 508 per la messa in sicurezza degli alberi. Più nel dettaglio

In auto.

Via Ferdinando Palasciano, fra piazza della Trasfigurazione e via di Monte Verde, strada chiusa al traffico causa voragine all'altezza del civico 99.

Via Carlo Albizzati, fra via Padre Corrado del Lauro e via di Bagnoletto, divieto di transito causa lavori di potatura fino al 30 dicembre nella fascia oraria 09:00-15:30.

Via Prenestina, fra via dell'Acqua Vergine e via di Valle Bagnata, chiusura temporanea causa presenza di alberi sulla carreggiata in entrambe le direzioni.

Via di Prataporci, in prossimità di via del Casale Corvio, possibili rallentamenti causa incidente.

Viadotto della Magliana altezza via del Cappellaccio, incidente in direzione Fiumicino.

Incidente in via Tiburtina, fra Grande Raccordo Anulare e via Castel Madama.

Autobus e mezzi pubblici.