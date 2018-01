Incidenti su viale dello Scalo di San Lorenzo e sul viadotto della Magliana. Chiusi al traffico tratti di via Luigi Pirandello per operazioni di potatura e di via Cristoforo Colombo per la valutazione di stabilità di un albero. Rallentamenti e possibili deviazioni per le linee autobus 088-889 in via della Consolata e per la 344 nel quartiere Talenti. Possibili difficoltà di circolazione in giornata in zona Stadio Olimpico per la partita di calcio "Lazio-Udinese", mentre da stasera si terrà in via Trionfale l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2018. Più nel dettaglio

In auto.

Laterale via Cristoforo Colombo, altezza via Demostene, strada chiusa al traffico in direzione Ostia da ieri in attesa dell'intervento di valutazione della stabilità di un albero.

Incidente sul viadotto della Magliana.

Via Luigi Pirandello, fra via Ada Negri e via Grazia Deledda, divieto di transito causa lavori di potatura fino al 29 gennaio nella fascia oraria 08:00-17:00.

Viale dello Scalo San Lorenzo, altezza via dei Reti, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori Acea su via della Consolata, altezza via Bravetta, è stato istituito un senso unico alternato. Le linee autobus 088 e 889 subiscono rallentamenti.

Talenti, nell'ambito degli interventi di potatura e di verifica delle alberature, da oggi e sino a lunedì prossimo, la linea 344 potrà subire rallentamenti o, solo se strettamente necessario, essere temporaneamente deviata su via Ugo Ojetti e via di Casal Boccone. La deviazione potrà interessare anche la 344 scuola.

Manifestazioni ed eventi.